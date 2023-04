Reisebrev frå Arktis og Antarktis

Om bord på RRS «Sir David Attenborough» jobbar elektrikaren Mike. Før jul sendte han eit brev til Anna og elevane på fyrste-, andre og tredje-trinn frå Rothera station på britisk territorium. No har det endeleg kome fram til Kolbeinsvik. Elevane tykkjer dette sjølvsagt er stas og har hengt opp både brev og bilete av skipet på ein stor plakat i klasserommet. Dei fortel meir enn gjerne om kva elektrikaren om bord skriv til dei om livet i Antarktis.

Isfjell og pingvinar

– Det som skjedde var at me fekk eit kjempekjekt brev frå Antarktis, fortel kontaktlærar på fyrstetrinn og motessoripedagog, Silje Helen Njåstad.

Mike Gloistein er ein bekjent av pappaen til Anna. I brevet kan elevane lesa om skipet si reise i Antarktis og livet i Atlanterhavet.

Han har òg skrive litt om korleis det er å arbeida på skipet, som forskar på livet i havet og under isen.

– Hugsar de kor mange som arbeider på fartøyet? spør Silje Helen.

Olivia rekkjer opp handa og vil informera at det ikkje berre er forskarar som jobbar der.

– Det er òg elektrikarar, sjukepleiarar og kokkar.

– Og kaptein legg ein medelev til, samstundes som læraren supplerer med kanskje er 200 menneske som jobbar på skipet.

– Charlotte, kan du henta globusen så kan me sjå kvar staden ligg på jordkloden, ber Silje Helen.

Eleven er rask på pletten og hentar jordklodekula. Saman peikar dei på staden, heilt nede på glubusen er Antarktis.

Aylin tek ordet og seier det er kaldt der.

– Skikkelig kaldt.

For øvrig er Abelone Møgster heidra med Møgsterbrekka på same kontinent i Dronning Maud land.

– Kanskje han har sendt brevet med helikopteret sidan det er helidekk der? undrar ein av elevane.

Mike skriv at det er ei lang reise til Antarktis, med mykje vind og is. Og Isfjell og pingvinar.

– Før han sat seg ned for å skriva reisebrevet, såg han ein kval som blåste, og var nær nok til å høyra lyden av han, fortel fleire elevar engasjert.

– Ingenting om hai? utbryt ein annan noko oppgitt elev.

Vidare skriv Mike at dieseltankane om bord i skipet er så store at dei kunne ha fyllt opp drivstoff til 20 000 bilar.

– Wow! Me kan køyra heilt til Jordan då, fortel ein elev.

Nord på globusen

Plutseleg kom det også eit brev frå Barentshavet. Der arbeider Lars Dahl, som Aylin i gruppe ein kjenner, på eit fartøy. Heilt i andre enden på jordkloden frå pingvinar og Møgsterbrekka. Lærar Silje Helen Njåstad opnar brevet.

– Fiskebåten som Lars jobbar på høyrer til på Storebø.

Han arbeider nemleg på «Northeastern» viser det seg. Dette er ein fiskebåt som fiskar etter den langbeinte snøkrabben i Barentshavet, nord for Noreg. Han fortel vidare i brevet at det er veldig kaldt, og ofte med store bylgjer og vind.

Frå fartøyet kan dei få auge på både isbjørn, sel og kval. Nokre gongar får dei steinbit eller torsk i krabbeteina òg.

– Av og til må «Northeastern» køyra inn i isen for å fiska krabben. Dei fiskar veldig mange krabbar. Dei har til og med eigen fabrikk om bord. Her blir krabben kokt, pakka i esker og dei fryser han om bord i båten, seier ein av elevane.

Ailin fortel at det er skikkeleg kaldt der.

– Kjeledressen til Lars fraus jo til is. Det må nok ha vore vanskeleg å få den av, og måtte gå inn og få varmen i seg, seier ho undrande.

Rektor Dorthea Margrethe Møgster kjem innom, og informerer at dei set pris på helsingar. Frå ulike kantar av verda.

– Det er veldig gøy og lærerikt å få ein bit av verda inn i klasserommet, det er ikkje så lett for oss å reisa til Arktis og Antarktis.

Skulen har tidlegare òg hatt spanande video-besøk frå mellom anna Jordan.

– Då FaceTma gruppa med ein av elevane, Khaled, frå kamelryggen.

Rektor fortel vidare at dei ein gong snakka ei dame på ein bondegård frå Trøndelag.

– Ein annan gang hadde me live samtale med ei hyggjeleg dame som arbeidde ved Akvariet i Bergen. Ho viste oss mellom anna mating av dyra.

Gjengen er i alle fall samde om å senda brev attende. Både til nord og sør.

– Me skriv breva på norsk og engelsk, sidan Mike har skrive brevet på engelsk og Lars på norsk. Då kan me skriva at breva er mottekne og senda spørsmåla me lurar på.

– Kvifor er det mørkt heile døgeret om vinteren og lyst heile døgeret om sommaren i nord?

– Ser de hai må me spøra om òg, avsluttar den ivrige gjengen.