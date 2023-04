Realiserer lokale initiativ

Austevoll kommune har i 2023 organisert kommunale tilskotsordningar i sju program. Summert i potten er 1, 1 millionar kroner no fordelt til frivillegheita i Austevoll, med grunngjevnad om medverknad til auke i trivsel og realisering av lokale initiativ.

I 2023 har kommunen motteke 53 søknader fordelt på dei ulike ordningane mot 44 i 2022 og 57 i året før det. Austevoll rideklubb har motteke heile 70 000 kroner med ponnistell som føremål.

Lena Birgitta Norberg i Austevoll rideklubb er hoppande glade for tildelinga.

– Med den kraftige prisauken både på høy, og fôr generelt, og ikkje minst nødvendige tenester som skoing og tannstell, hadde me gått med solid underskot om me ikkje hadde motteke denne summen. Det hjelper oss rett og slett til å oppretthalda drifta utan å måtta auka prisane våre på kurs og leigeopphald, konstaterer Norberg.

Leiaren i rideklubben fortel at dei har ein del eldre hestar, og prøver å få inn midlar til ein yngre hest etter sommaren. For tida samlar dei difor inn pengar til ny hest via spleis.

Rideklubben, med seks ponniar og tre privateigde hestar i stallen, ser at dei er ein populær klubb med lange ventelister.

– Det er tydeleg at mange vil nytta seg av tilbodet vårt, det er kjekt, avsluttar leiaren av rideklubben.

Midlar til arrangement i Bekkjarvik

Bekkjarvik vel har motteke ein pott på 15 000 kroner til føremålet Kongskleiva opp. Margaret Økland Larsen i organisasjonen tykkjer det er kjempegøy.

– Kongskleiva opp vart ein stor suksess i fjor. Det er kostbart med mellom anna tidtaking, og midlane kjem godt med til dette.

Bekkjarvik vel håpar på fleire deltakarar i år, med eit større arrangement og flotte premiar.

– Elles går alt på dugnad, fortel Margaret om arrangementet som blir andre helga i september.

Velforeninga i Bekkjarvik mottok òg tilskot på 25 000 kroner i kulturmidlar til badstu i Juthola.

– Det er kjempeflott at kommunen vil støtta oss til føremålet.

Organisasjonen i Bekkjarvik ynskjer å bruka midlane dei har motteke til konsert og arrangement, på unge lokale musikarar.

– Mellom anna til årets til Sankt Hans i Vikjo, ynskjer me å leiga inn eit band, laga konsert eller liknande. Pengane vil nyttast til konsert med lokale artistar til glede for alle, fortel Margaret avslutningsvis som fekk 30 000 kroner til føremålet teater og konsert.

Fordeling av kommunale tilskot 2023: