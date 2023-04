Opposisjonen hardt ut mot fiskeripolitikken til regjeringa

– Me har eit stor ansvar for å utnytta dei naturgitte tilhøva i Noreg best mogleg og legge til rette. Då synest eg det er veldig rart at det ein driv med i hovudstaden er å laga problem for næringa i staden for løysingar. Dette er eit eventyr og trollet i dette eventyret sit i finans-, nærings- eller fiskeridepartementet. Eventyr har ofte ein bra slutt og det er val om to år – då trur ikkje eg denne regjeringa får halda fram dersom kysten får bestemma.

Det sa Njåstad under politikardebatten på eit frukostseminar arrangert av Fiskeribladet og IntraFish fredag. Seminaret var del av 100-årsfeiringa til Fiskeribladet.

Grunnrente og utvikling

Under seminaret deltok òg aktørar frå fleire sjømatbedrifter og fiskeriorganisasjonar. Mange av næringsrepresentantane peika på at det no rår stor uvisse i bransjen.

– Det er eit stort potensial for havbruk og laks. Samanlikna med konkurrentane våre i europeisk og amerikansk kjøtindustri har vi eit enormt potensial. Men me har mange utfordringar. Me er heilt fremst i verda med å utvikla mat i havet, men det er utfordrande. Me må prøva og feila heile tida. Det me verkeleg treng er kapital. Det er ei viktig problemstilling når det gjeld grunnrenteskatten. Det må vera kapital igjen til utvikling, sa Kristina Furnes i Grieg Seafood.

– Faktisk kan me komma i ein situasjon der ein kan få meir volum, men likevel ikkje utvikling i næringa. Skjer det må politikarane trekkja i bremsen, sa ho.

Også Simon Nesse Økland, samfunnskontakt i Bremnes Seashore, peika på grunnrenta som eit element som gjer framtida usikker.

– Det totale skattetrykket er blitt så stort at investeringsevna nesten er fråverande. Då får me ikkje utvikling, sa han.

Desentralisering

Også representantar frå tradisjonelt fiskeri var til stades på seminaret.

– Dette er ein av dei mest desentraliserte næringane i heile landet. Det er dei færraste i desse næringane som slår seg opp i storbyane. Veldig mange i fiskerinæringa bur og vil bu i Distrikts-Noreg, sa Hanna Bakke-Jensen frå Norges Fiskarlag.

Ho er òg nestleiar i organisasjonen YoungFish som representerer dei under 40 år i fiskerinæringa i Noreg. Ho fortalde om korleis interessa for jobb i næringa har auka dei siste åra.

– Fiskerinæringa er i ferd med å bli ein av dei mest attraktive arbeidsplassane i Noreg. Då eg vaks opp i Båtsfjord i Troms og Finnmark var det ikkje nokon som snakka om å bli fiskar. Fiske- og fangstlinjene og akvakulturlinjene på vidaregåande oppover langs heile kysten er fulle. Det er ekstrem konkurranse for å komma inn, sa ho.