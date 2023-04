Oppdrettsnæringa ber Stortinget senda lakseskatten tilbake til regjeringa

Oppdrettsnæringa har teke kraftig til motmæle heilt sidan grunnrenteskatten på havbruk vart kunngjord i fjor haust. Sjølv om forslaget vart noko moderert i vår, har motstandarane ikkje gitt opp kampen.

Måndag heldt finanskomiteen på Stortinget open høyring om saka.

– Me har éin hovudbodskap: Lovforslaget bør sendast tilbake til regjeringa for vidare utgreiing. Og me ber om å utsetja skatten til 2024, sa viseadministrerande direktør Anniken Hauglie i NHO.

Skatten tredde i kraft frå nyttår, men det var uklart korleis han skulle innrettast. Rett før påske kom regjeringa med eit oppdatert forslag, som no er til behandling i Stortinget.

Vil sjå på fleire variantar

Fleire av finanspolitikarane spurde NHO om kva det er dei eigentleg ønskjer svar på.

– Kva er det de saknar utgreiing på? Viss det er ein færøysk modell, så har det vore greidd ut i fleire omgangar. Kva er svakt ved dei utgreiingane som har vore? spurde Kari Elisabeth Kaski i SV.

Hauglie meinte det kan vere ein god idé å sjå på variantar av den færøyske modellen eller ei anna overskotsbasert ordning.

– Det er viktig å ta eit steg tilbake for å setja seg ned med næringa og finna ei samlande løysing, sa Hauglie. Ho understreka at for næringa er det viktig om Stortinget kan samla seg om eit breitt forlik, slik at ein slepp uvisse framover.

– Manglar forståing for næringa

Sjømat Noreg meinte regjeringa grunnleggjande manglar forståing for korleis verdikjeda og oppdrettsnæringa fungerer. Det handlar ikkje om at næringa ikkje vil betala meir i skatt, men at modellen ikkje vil fungera, meiner interesseorganisasjonen.

– Det handlar om kva slags skattetrykk me toler. Det er forskjell på å produsera fisk langs ei verdikjede og bruka opp olja frå Nordsjøen. Olje kan ikkje døy av virus, og olja kan ikkje flyttast, sa styremedlem Line Ellingsen.

Målet med forslaget er å skattleggja oppdrettet som går føre seg i merdane, ikkje aktivitetar på land, som tilverking av fisken. Men det har Sjømatbedriftene lite tru på.

– Grunnrenteskatt vil gi enorme moglegheiter for å driva finansakrobatikk og spekulasjonar for å sørgja for at mest mogleg av kostnadene går inn i skattesona og mest mogleg at inntektene går ut. Denne modellen opnar for akkurat det, sa administrerande direktør Robert Eriksson.

Regjeringa har foreslått eit botnfrådrag på 70 millionar kroner for å skjerma dei små og mellomstore selskapa. Men dette vil berre føre til rettslege etterspel etter som selskapa prøver å tilpassa seg, meiner Eriksson.

Kystkommunane: Må laga ei konsekvensutgreiing

Også Nettverk fjord- og kystkommunar, som representerer eit 80-tals kommunar, meiner at det framleis manglar kunnskap om kva skattlegginga vil bety for arbeidsplassar langs kysten.

– Me har vore og er framleis kritiske til at forslaget ikkje har vore konsekvensutgreidd godt nok. Det er framleis usikkert korleis skatten vil fungera i praksis, sa dagleg leiar Bernt Lind-Aaby.

LO var i hovudsak fornøgd med regjeringsforslaget. Men også dei er bekymra for meldingane om at 35–40 milliardar kroner i investeringar er sett på vent.

– Dette er ei næring som går frå fiskeegg til filet, det lèt seg ikkje lett dela i skatteobjekt. Me må følgja næringa nøye. Viss det viser seg at investeringar eller arbeidsplassar blir ramma, må justeringar vurderast, sa Terje Olsson i LO.