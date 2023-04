Her reiser me til hytteparadisa våre … og herifrå kjem hytteeigarane i Austevoll

Voss kommune toppar lista som viser kor innbyggjarane i Austevoll har eigarinteresser i hytter i Noreg, foruten Austevoll sjølv. Det er 117 personar frå Austevoll som har minst éin eigarpart i minst éin hytte på Voss.

Nummer to på lista er Kvam kommune, der 41 personar frå Austevoll eig hytte. Medan «bronsen» går til Eidfjord kommune, der 18 personar frå Austevoll har eigarpartar i hytter.

Eit bilete av hyttestraumane

Tala stammar frå Statistisk sentralbyrå (SSB), og gjeld per 1. januar i 2022. Tabellane er ikkje publiserte offentleg, men framkjem etter ei spesialbestilling. Byrået minner om at mengda eigarpartar ikkje er det same som mengda hytter, då sambuarar/ektefellar kan ha eigarpartar i same hytte. I tillegg er ikkje firmahytter med i statistikken. Tabellane gir like fullt eit svært godt bilete av «hyttestraumane» mellom kommunane.

Eig hytter overalt

Hyttene som blir åtte av innbyggjarane i Austevoll er spreidd over store delar av landet. Ikkje mindre enn 41 kommunar er med på den lokale lista. Forutan dei «typiske» kommunane i toppen er det tydeleg at innbyggjarar i Austevoll eig hytter i alt frå Måsøy i nord til Halden i øst.

Kari Bente B Aaserud, styremedlem i Noreg sine Hytteforbund, opplever at reisetid er blitt eit stadig viktigare tema dei siste 20-30 åra når plassering av fritidsbustad skal veljast.

– Mi oppfatning er at kortare reisetid og lett tilgjengelegheit er veldig viktig no, og då særleg for travle småbarnsfamiliar. Eit innkjøp av hytte er ei stor investering, og då er det viktig at hytta blir brukt, seier ho.

Det er for øvrig 282 personar busette i Austevoll som eig hytter i heimkommunen sin, og som såleis ikkje har reisetid som spesielt stort problem.

Desse reiser inn

Ved å snu tabellen på hovudet, så vil me også finna kor dei kjem frå, dei som har hytte i Austevoll kommune. Forutan dei nemnde 282 som er busette i Austevoll, så finn me at Bergen kommune toppar «innreisetabellen». Herifrå er det heile 859 personar som har eigarinteresser i minst ei hytte plassert i Austevoll. På andreplass finn me 70 personar frå Bjørnefjorden kommune, og 58 frå Øygarden kommune.

– Dersom nokre personar har eigarpartar i meir enn ei hytte, så blir dei tald som éin person i hyttekommunen, understrekar SSB.

Det er 67 kommunar som er «representert» i Austevoll kommune sitt hytteliv.