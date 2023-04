– Hengjo i Bekkjarvik er unik

Dei er unike i verdsmålestokk, dei norske nóthengjene, og i Bekkjarvik står ei av dei mest spesielle, som no har fått forlenga liv gjennom ny bruk. Forfattareldsjel Arne Blix gler seg over dét.

Arne Blix har i fleire år farta opp og ned langs kysten både bil og båt for å samla stoff til bokprosjektet sitt, Nótheng – Kystens katedraler – rettnok før dieselprisane for alvor skaut i vêret. Forfattaren er tidlegare sjefredaktør i Adresseavisen, og har fått interessa for kysten med seg frå barnsbeina av. Marsteinen møter forfattaren i Hengjo i Bekkjarvik, der han alt er i passiar med Inge Halstensen. Bekkjarvikmannen avslører at tidlegare dialog med Blix var ein døropnar for å få heva bygningen frå eit musealt reisverk til eit bygg som kan brukast til servering og konsertar, uansett vêr. Blix sin utvida kjennskap til nóthengjer langs heile kysten, kunne visa til at eit prosjekt i Son på austsida av Oslofjorden hadde ført fram til innglasing og med det vern gjennom bruk. Med det fall òg forsvarsverkene hos vår eigen fylkeskommune, og Hengjo kunne få vindauge som skjerma mot vind og trekk.

– Eg kallar nóthengjene for Kystens katedralar. Sjå berre kor høgt det er under taket her, smiler Blix. Dessutan vart hengjene alt i sine velmaktsdagar samlingsplassar, gjerne når dei var tømte for bruk og fiskarane var på sildefiske.

– Barn og ungdom flytta inn. Mellom anna fortel Åge Hareide om at han arrangerte fotballkampar i den lokale hengja si, smiler Blix.

Termometer på kysten

Ser ein attende frå 1890-åra til bygningane sine svanesong med nylonnøter framover på 1960-talet, har bygningane vore å rekna som temperaturmålarar for utviklinga langs kysten.

Hengjo i Bekkjarvik er slik Blix ser det temmeleg unik, og ligg nær enden av nóthengjene si storheitstid. I sildefiskeria var nemleg 1930-talet prega av gode år, og den gong som no vart billeg protein etterspurd i ei verd med dyrtid og arbeidslause. Blix har identifisert tre hovudperiodar for nóthengjene, der vår eigen ligg mellom den andre og tredje. I den siste byrja voluma og prosessane verta industrialiserte.

– Kraftblokk, ringnót og nylon inntraff nokolunde samstundes. Det lønte seg for mange å handla inn nylonnøter, samstundes som trongen for impregnering og tørking ikkje var der lenger. Mange haldt fram med å nytta nóthengjene sine til å reparera og oppbevara nøtene i ei tid, slår Blix fast. I nokre miljø med kystfiskarar i Finnmark, til dømes, haldt dei på med dei gamle bomullsnøtene i fleire tiår. Bruket fungerte jo heilt fint, det …

Storleik og solskjerming

Attende i Bekkjarvik har me altså eit spesielt eksemplar av ei nòthengje. Ikkje berre har ho blitt ståande nærast intakt slik ho vart bygd på 1930-talet, men ho er òg del av ein heilskap av kysthistorie og aktivt reiseliv i vår tid – og er ikkje minst meir tilgjengeleg enn dei aller fleste hengjene langs kysten. I tillegg består vår hengje av tre store, ulike rom.

– Eg synest ikkje du skal vera særleg oppteken av storleiken. I Florø er det ei nóthengje som er må eit mål. Denne har andre kvalitetar, seier Blix. Det er relativt store skilnadar i både materialval og utforming av hengjene. Mange stadar mangla tak, som kanskje ikkje var behov for anna enn i dei aller mest regnfulle stadane.

– Heller kan tak og den skjegget som heng ned her, vel så mykje vera eit resultat av at dei trong å verna nøtene sine for sola, som verkeleg kunne korta ned levetida deira, slår forfattaren fast.

Åndar for kystkulturen

Bakteppet til Arne Blix sin lidenskap for nóthengjer er gamal. Med seg i kjærleiken kom kona si tilknyting til kysten på Fosenhalvøya, der ekteparet kjøpte ein holme med eit gamalt fiskemottak på. Her har dei brukt all fritid i mange tiår på å vøla bruket. Det viste seg òg at det hadde stått ei nóthengja på øya, og denne hadde entusiasten lyst å gjenreisa.

– Konservatoren i fylkeskommunen sa til meg: Arne, nå må du lære deg alt om nóthengjer og dokumentere historien, seier Blix med tilgjort tysk tonefall. Formaninga frå den tyske konservatoren var frøet til bokprosjektet hans. Frå eit enkelt søk på Google, det søkemotoren talande nok kvitterte med Do you mean nothing? utvida kjeldegrunnlaget seg raskt. Frå seks-sju nothengjer ved starten, til ein database på over 700. Mesteparten har i dag har bukka under for vêr og vind – eller uheldige omstende som brannar – og i dag står det om lag 100 att langs den norske kyststripa.

– Nóthengjene våre finst det ikkje parallellar til i andre land eg har lett etter dei, som Skottland, Island og Nederland. Eg trur det har med å gjera at fokuset vårt gjekk bort frå drivgarn og til nótfiskeri, som trong større anlegg for å tørka og impregnera bruket, forklarar Blix. I andre land kan det ha fungert godt nok å tørka bruka på strender eller svaberga.

I denne omgangen avslutta Blix austevollbesøket sitt med eit føredrag om favorittemnet sitt på biblioteket.