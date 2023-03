– Ikkje uventa går innbyggarane si tillit til politiet ned etter eit år med fleire utfordrande saker på landsbasis. Nedgangen er betydeleg og me skal ta inn over oss innbyggjarane sine klare tilbakemeldingar. Samstundes skal me vera glade for at norsk politi framleis har høg tillit i befolkninga.

Det seier politimeister i Vest politidistrikt, Kaare Songstad, i ei pressmelding. Han kan konstatera at innbyggjarane i Vest politidistrikt i stor grad svarer det same som landsgjennomsnittet på dei fleste av spørsmåla.

Ti prosent av respondentane i siste innbyggarundersøking bur i Vest politidistrikt. Av desse svarer 70 prosent at dei har svært eller ganske høg tillit til politiet, mot 72 prosent på landsbasis. Ni prosent i Vest politidistrikt svarer at dei har ganske eller svært lav tillit, det same som landsgjennomsnittet.

Sjølv om talet på respondentar er meir enn firedobla frå 2021 og undersøkinga er gjort digitalt, er spørsmålet om tillit likt som tidlegare år. I 2021 svarte 78 prosent i Vest at dei hadde svært eller ganske høg tillit. I årets undersøking seier tolv prosent at dei har lågare tillit til politiet samanlikna med for eitt år sidan, sju prosent fortel at dei har høgare tillit medan 78 posent seier at den er uendra.

Av dei som svarar at dei har fått lågare tillit siste år, er varslingssaker det som oftast går igjen som grunn hos respondentane her i Vest. Samstundes er det som elles i landet gjerne politiets handtering av enkeltsaker og kapasitetsutfordringar som er mest utslagsgivande for lågare tillit.