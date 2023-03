Hordafôr Pelagia melder om utslepp i vegbanen

Det er fiskeolje, og ikkje ensilasje som har lekt ut i vegbanen under transport, opplyser selskapet.

– Fiskeolja er rein lakseolje som vert nytta som ein ingrediens i dyrefor og er ikkje farleg. Me er i tett dialog med transportør om korleis dette kunne skje og det er starta ein grundig gjennomgang av rutinar. Hendinga er beklageleg og fleire har meldt om at fiskeolja har smitta over på bilar og husdyr. Som produsent av lakseoljen, kan me trygga om at denne er helt ufarleg, skriv selskapet.

Pelagia Hordafor har ber om at eventuelle krav kan rettast til forskringsselskapet til transportøren. Detaljane her er annonsert på nettavisa.