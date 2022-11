En legevakts- (og fast-)leges bekjennelser

Hva betyr det for deg som pasient at jeg står her helt alene i legevakten i en 100 timers arbeidsuke? Forhåpentligvis lite. Jeg prøver å ikke la dette gå ut over deg. Være ekstra skjerpet, har mine strategier for å prøve å unngå å gjøre feil. Forsøker å være på topp tross alt. For det har du krav på, du forventer som et minimum at den som har ansvar for ditt liv og din helse i helgen er våken, opplagt og kvalifisert. Men det kan hende du merker det likevel. Du blir kanskje irritert over at det blir litt ventetid, fordi jeg er nødt å gå hjem å spise litt. Du blir frustrert for at det er høyere terskel for å få snakke med legen om natten når du har det tøft. Men legen må få seg noen få timer søvn hvis ikke liv er i fare. Jeg kan kanskje virke uhøflig og arrogant for deg når jeg kommer på sykebesøk, men blir stående i døråpningen og ikke vil sette meg ned hos deg. Mens sannheten er at jeg kanskje er redd og vil ivareta min egen sikkerhet, fordi jeg er her helt alene, og vet ikke hva som møter meg hjemme hos deg. Du kan oppleve at legevaktsbilen vingler litt når du treffer meg på veien klokken 3 om natten, fordi jeg er søvnig og skal snakke i radio samtidig som jeg kjører. Og i verste fall kan du oppleve at jeg gjør feil som går ut over deg. Ikke fordi jeg ikke kan faget mitt, men fordi omstendighetene er slik at min tretthet går ut over deg og ingen andre er der for å hjelpe.