Skadd og medvitlaus kvinne funnen ved Bjånesøyvegen

BA opplyser om at ei kvinne vart funnen med skadar i hovudregionen klokka 02:41 natt til søndag. Kvinna i 20-åra vart funnen av tre forbipasserande på bakken ved Bjånesøyvegen opplyser operasjonsleiar Eivind Hellesund til BA. Det skal ha vore ein del blod krig kvinna.

Hellesund seier til Marsteinen at det er gjort tekniske og taktiske undersøkingar ved staden, og at det er utført vitneavhøyr, for å sjekka ut kvar den unge kvinna hadde opphalde seg.

– Dessutan kan det vera videoovervakingsopptak frå nærliggjande næringsbygg som me vil sjå på, opplyser Hellesund til til Marsteinen. Det er oppretta sak, og til BA omtalar han hendinga som stygg.

I fylgje Bergens Tidende skal det ha blitt gjort DNA-undersøkingar på staden, og kvinna skal ikkje enno ha vore i stand til å forklara seg for politiet. Tilstanden til kvinna skal òg vera uavklart, melder avisa.