Ukyndige eller selvgode fiskere?

Det er også her jeg har kai og båt. Vi lever i angst når vi går i båten eller skal i land igjen. Hvis råkjørerne plutselig får et anfall av dårlig samvittighet når de oppdager oss er det uansett for sent, og vi må kjempe med livet som innsats med bølgeslagene i hopen vår. De tre fiskebåtene hadde til felles at de kjørte for full fart rett gjennom sundet, utenfor kaien vår. Nå var jeg lei av det og bestemte meg nå for å snakke med noen av dem. Jeg forklarte på telefonen at jeg syntes de kjørte for fort, og håpet at de ville roe ned farten gjennom sundet. Alle eierne jeg snakket med var voksne, høflige folk, de svarte at det var «ungdommene» deres som førte båtene, og lovet å be dem kjøre pent i fremtiden. Som en av dem sa «…det sier seg selv det.» Dagen etter kom en av båtene tilbake, fortsatt for full fart. Jeg ringte igjen, men denne gangen fikk jeg kun telefonsvarer. Jeg la igjen beskjed men vedkommende tør vel ikke ringe tilbake? Er det slik at unge fiskere fra Austevoll ikke kan gjeldende lover og regler på sjøen, eller bryr de seg ikke når de er ved Tysnes? Det kan de bare svare på selv, men det er dessverre mange av dem. Dette gjelder er selvsagt ikke «alle» fiskere, eller austevollinger. Det er også andre, «japper» som har store hurtiggående båter i nærområdet. De er seg selv nok og skal raskest mulig fra A til Å, at vi andre står i veien er vårt problem.

En jeg snakket med for en tid tilbake sa at «det måtte jeg jo regne når jeg lå som jeg lå». Er det der vi er kommet, at det er den sterkestes rett? En annen jeg snakket med sier han ikke visste at det var fartsbegrensning i området. Nei, det er ikke en egen statlig eller kommunal fartsgrense i området. Det betyr jo ikke at det er fri fart i området. Da gjelder § 2 i «Forskrift om fartsgrenser på sjøen», og er det én ting du som båtfører bør kjenne til er det nettopp å «…avpasse farten etter sikt- og farvannsforholdene, fartøyets størrelse, konstruksjon og manøvreringsevne, slik at det ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår fare eller voldes skade eller ulempe…»

Felles for dem er at de ikke er skikkelig båtfolk, for skikkelige båtfolk kan reglene og bryr seg og tar hensyn til andre på sjøen.

Espen Monsen