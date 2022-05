Fiskarlaget skuffa over manglande drivstoff-tiltak

Noregs Fiskarlag har no kome med innspel til revidert nasjonalbudsjett for 2022og i brevet ber dei Stortinget om å justere element i kompensasjonsordninga for CO2-avgifta. Samstundes er dei skuffa over at regjeringa ikkje kom med avhjelpande tiltak i drivstoffprisar for fiskeflåten.