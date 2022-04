Anders Børnes falt 9. april 1940

Med desse orda legg eg ned ein krans og lyser takk, ære og fred over minnet til desse og dei mange som ofra livet for land og folk.

Det var skyting og spetakkel i lufta, fly rasa forbi i alle retningar og røyk steig opp over haugar og fjell i retning Bergen. Noko var nok råka og sett i brann der inne. Men – kva? – det visste me ikkje. Det var lite me fekk vita for visst, men rykta byrja nokså tidleg å svirra. I det heile – det gjekk mykje rykter under krigen, dei fleste med berre lite sanningsinnhald.

Flya som strauk over oss, gjekk svært lavt og det var lett å sjå kjennemerka som var malte på vengjer og skrog – ein kvitkanta kross – Han såg tydeleg ut som eit norsk flagg, og me ungane trudde det var det òg. No var nordmennene komne på banen, tenkte me, og vinka til flygarane, som vinka att. Då me fortalde dette til dei vaksne, kunne dei opplysa at tyskarane bruka det kjennemerket som me heldt for å vera eit norsk flagg, og at det nok var fiendar me hadde vinka til.