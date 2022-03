To parti i tidlegare Sogn og Fjordane har vedteke at dei ønskjer folkerøysting om Vestland fylke.

Sogn og Fjordane Senterparti vedtok i helga samrøystes at dei vil ha folkerøysting om Vestland fylke, skriv NRK Vestland. Også årsmøtet til Sogn og Fjordane Raudt vedtok at dei ønskjer folkerøysting.

Ifølgje NRK meiner Sogn og Fjordane Senterparti at fylket har fått nye oppgåve og at den viktigaste premissen for samanslåing er vekke.