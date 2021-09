Politiet set foten ned

I samband med helga vart politiet tilkalla til Hundvåkøy, der inntil 40 ungdommar var samla til fest, som huseigar melde hadde gått ut av kontroll. Då politibetjentane forsøkte å løysa opp i uroa, vart det gjort hærverk på den nye Mercedes-tenestebilen deira. Skjermen på høgre side har ein stor bulk og er skrapa opp etter hærverket.

– Me set ned foten no. Me opprettar saker på alle forhold. Det som er synd er at det resulterer i at ungdommen får kriminelt rulleblad, seier politioverbetjent Vidar Mjåtvedt til Marsteinen. Teamleiaren er både skuffa og sint over utviklinga i haust, som etter skulestart har resultert i at ungdom har vist fingeren til tenestemenn, forsøkt å stikka av frå kontrollar med lett motorsykkel og oppgitt feil personalia til politiet. I tillegg kjem språkbruk som ikkje høyrer heime når ein snakkar til offentleg tenestemann.