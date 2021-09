Framleis mørkeblått i Austevoll

– Eg synest det er kjekt med framgang, skriv stortingsrepresentant Helge André Njåstad om dei hyperlokale valresultata.

– Dette tydeleg at austevollingene er redde for ei raud-grøn regjering, kommenterer han vidare.

Ordførar Morten Storebø (H) er sjølvsagt mellomnøgd med resultata:

– 36,1 prosent er eit sterkt resultat og Austevoll er framleis veldig blå. Me er samstundes litt skuffa over å gå tilbake fem prosentpoeng. Me har hatt høg aktivitet i valkampen og fått gode tilbakemeldingar og støtte frå veljarane, skriv han til Marsteinen.

