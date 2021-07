Åtte førelegg på Barmahaugen for høg fart

Austevollpolitiet skreiv ut åtte førelegg for høg fart på Barmahaugen fredag. Høgaste farten vart målt til 65 kilometer i timen i 50-sona, og resulterte i eit førelegg på 4050 kroner. I tillegg kom to for mobilbruk og eitt for trimming/effektanlegg på lett motorsykkel (5 850 kroner).