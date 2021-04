No kan du lesa kva norske pilotar rapporterte etter flytokt under krigen

På digitalarkivet.no kan du no finna over sytti rapportar skrivne av norske krigsflygarar etter tokt langs norskekysten under andre verdskrigen. I rapportane står detaljerte omtaler, teikningar og foto frå angrep på tyske ubåtar, skip og fly ei rekke stader langs kysten i Noreg.