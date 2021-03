Ingen fleire med covid-19

Så langt ser det ut som kommunen har fått kontroll etter at to austevollingar nyss avgav positive covid-19-prøvar. Resten av prøvane som er tekne i smittesporingsarbeidet – 36 regulære prøvar og 80 snøggprøvar – føreligg det no komplett resultat på.

– Me har fått svar på prøvane våre og ingen nye er positive. Me har ikkje fått svar på kva type virus det er enno. Status på karantene/smitte er som kommunen informerte om i går, opplyser kommuneoverlege Inger C. Uglenes.

– Me håper med desse tiltaka at me har kontroll og at det ikkje kjem fleire tilfelle.

46 personar er sett i karantene.