Operativ leiar Bjørn G. Barstad i Fjord1 opplyser at dei no ligg «Sulafjord» inn i sambandet og held henne rede om det vidare skulle verta vanskar med «Horgefjord». Det har dei siste tida vore problem med både thrusterane og nokre brytarar om bord, som skulle ha vore mellombels ordna.

– No gjekk dei igjen før reservedelane om oss i hende, sjølv om me meinte at det var fiksa. Det var grunne til at me ikkje henta «Sulafjord» inn tidlegare. No kjem me til å leggja henne i Austevoll, seier Barstad