Semje om ferjeprisane

I dag er det klart at stortingsgruppene i Arbeidarpartiet, Framstegspartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Raudt kjem til å fremja eit felles forslag om ferjepriser i Stortinget i morgon 23. februar: «Stortinget ber regjeringen komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett 2021 med forslag til reduserte fergetakster allerede for inneværende år, og en forpliktende plan for halvering av fergepriser på både riksveg- og fylkesvegsamband. Løsninger for lavere takster for pendlere skal prioriteres og reduksjonen skal finansieres av staten.» Forslaget vil dermed få fleirtall i Stortinget, heiter det i ei pressemelding. Forslaget vil bli stemt over i sambans med behandlinga av økonomiske tiltak i møte med pandemien, som skal opp i Stortinget i morgon, 23. februar 2021.