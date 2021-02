Kunstig intelligens kan redusera talet på havørn som blir drepne av vindturbinar

Systemet skal ha redusert talet på døde rovfuglar med 82 prosent i ein vindpark i den amerikanske staten Wyoming, beståande av vindturbinar med ein rotordiameter på 82,5 meter.

Vindturbinar er livsfarlege for fuglar som flyr langs kysten. I Noreg har ein enkelt vindpark på 68 turbinar tatt livet av 49 havørn i ein periode på sju år. Ei undersøking nordaust i Tyskland viste at 137 havørn vart drepne av vindturbinar frå 2002–2017. Tuppen av ein turbinvenge kan bevega seg i 200 km/t.

Biolog ved det danske ornitologiske samfunn Knud Flensted strekar under at problemet som har størst betydning for fuglane, iallfall i Danmark, er at vindturbinar som er sette opp på havet, skremmer endene som leitar etter mat i området, skriv TU.