Framstegspartiet overbyr Arbeidarpartiet

– Fremstegspartiet vil gjera alle ferjereiser gratis. Partiet foreslår halvering av prisen med ein gong, seier listetoppane frå Hordland i ei pressemelding fredag.

Helge André Njåstad seier at dei ynsker at ferjene skal vera ein del av vegen og gratis for alle enten det er riksveg- eller fylkesvegsamband.

– FrP foreslo i statsbudsjettet vårt for 2021 å bruka 200 millionar på å setja ned prisane. No vil me bruka endå meir, skriv kvartetten Helge André Njåstad, Silje Hjemdal, Sigbjørn Framnes og Stig Abrahamsen.

Allereie i handsaminga av den neste av krisepakken i Stortinget vil Framstegspartiet foreslå å halvera prisen.

– I programmet for neste stortingsperiode går me inn for at ferjene skal vera gratis. Ferjer er ein del av vegen. Ein betaler allereie avgift for å bruka han, avsluttar Njåstad.