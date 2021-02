Buksér og berging skal driva ambulansebåten

Skipsrevyen melder at Buksér og berging frå Lysaker har vunne anbodet om ambulansebåt i Austevoll frå januar 2022.

I konkurranse med åtte andre selskap, blant dei Rødne Ambulanse som alt har hatt to anbodsperiodar i tenesta, var det Buksér og berging som trekte det lengste strået opm ambulansebåt i Austevoll. Selskapet er mest kjent for slepebåttenestene sine, men har òg ei stor kontrakt med Kystverket for operasjon av 20 losfartøy kring i Noreg.

Dagleg leiar Vetle J. Sverdrup seier til Marsteinen at det er ein del synergiar å henta ut mellom dei relativt raske losbåtane og ambulansefartøy.

– Dette er den fyrste reindyrka ambulansekontrakten me vinn, seier han til Marsteinen.

Ambulansebåten vert ein katamaran som i fylgje Skipsrevyen skal ha gå i 22 knop ved fulle drivstofftankar og ha ei rekkevidde på 150 nautiske mil i roleg vêr.

– Me har eir ferdig konsept som skal byggast og optimaliserast vidare, seier Sverdrup til Skipsrevyen. Designen er utvikla i samarbeid med verft og intern kompetanse i selskapet, går det fram av artikkelen.

Marsteinen kjem attende med prospekt og informasjon om fartøyet når me har det i hende frå reiarlaget. Formelt sett går klagefristen ut den 15. februar frå dei andre tilbydarane i konkurransen.