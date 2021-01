Havforskingsinstituttet: Folkeforsking gir fantastiske resultat

Endringar

Eitt av måla i prosjektet er å observere endringane som skjer. Stigande temperaturar gjer at artar som før treivst lenger sør, kjem lenger og lenger nord. Det kan forstyrre balansen og øydelegge for dei artane som allereie er her.

– Det er store endringar. Vi ser at krabbar og fisk som trivst kaldt, trekker lenger nord, og at artar som før var gjestar frå det sørlege Atlanterhavet, no slår seg til her, seier van Meeren.

Til dømes kryp den berykta Stillehavsøstersen oppover kysten. Forskarane ventar at han har snart er å sjå i Midt-Noreg. I tillegg kjem det nye krepsdyr, og nye krabbeartar. Sverdfisken er òg oftare å sjå langs norskekysten enn før. Tradisjonelt høyrer han til i Midt-Atlanteren mellom Karibihavet og tvers over Atlanteren til Sør-Europa.

– Om nokon ser ein sverdfisk, eller ein brugde, er det veldig gøy å vite, seier van Meeren.

Nokre av artane ein finn, kan ein registrere som enkeltobservasjonar. For andre artar som blåskjel, østers, tang og tare og algeoppblomstring, ønsker forskarane hjelp til å utføre regelmessige observasjonar. Søppel er det òg ein eigen meldeknapp for, så forskarane skal kunne vite meir om korleis dei kan førebygge forsøplinga.

– Ein kan velje om ein vil registrere kvar månad eller sjeldnare. Skolar kan setje opp ein tidsserie. Det kan ein òg gjere om ein har ei dagbok i fiskebåten, fortel van der Meeren.

Mål om kunnskap

2021–2030 er òg utpeikt som FN sitt internasjonale havforskingstiår, der kunnskap om havet er eitt av måla.

– Det er viktig å forstå kva betydning havet har. Døyr havet, døyr vi. Dersom folk er interesserte og har kunnskap om kor viktig havet er for jordkloden, tek dei vare på det. På same måte som når ein er glad i naturen- da kastar ein ikkje søppel der, seier Rogne.

Ho meiner Dugnad for havet er eit vinn vinn-prosjekt, der ein får til engasjement, at det hyggeleg og morosamt for folk, og at ein samtidig tar vare på havet. Og med den relativt nye portalen som framleis er i utvikling, ligg alt til rette.

– No kan ein registrere så mykje meir. Vi har ein stad for folkeforskinga vår. Om du er interessert kan du bli ein havforskar, og vi treng deg, seier Sissel Rogne.