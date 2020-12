– Sjekk røykvarslarane i dag

FAKTA:

– Ha minst ein røykvarslar i kvar etasje.

– Røykvarslarar skal monterast på det høgaste punktet i taket og minst ein halv meter frå veggen.

– Alarmen skal kunne høyrast tydeleg på opphaldsrom og soverom når døra mellom romma er stengd.

– Har du ein bustad med mange rom eller fleire etasjar bør du ha seriekopla røykvarslarar. Då pip alle varslarane samstundes ved brann.

– Vel optisk røykvarslar. Dei fleste bustadbrannar startar som ulmebrannar, og då er optiske røykvarslarar best.

– Det er forhandlarane som er ansvarlege for at røykvarslarane dei sel er produserte i samsvar med regelverket. Det du må sjekke, er at varslaren er CE-merka.