To nye covid-19-tilfelle i helga

– To nye covid-tilfella i helga, ein meldt i går og ein i dag. Begge var utan symptom, men er testa etter rutiner. Den eine var i reisekarantene. Den andre var i karantene grunna at personen var i husstand til ein tidlegere kjent smitta. Så det er berre ein person ekstra som er i karantene som følge av disse to tilfella, informerer kommuneoverlege Inger C. Uglenes.