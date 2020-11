Framstegspartiet vil styrka nettolønsordninga

Helge André Njåstad og resten av Framstegspartiet møter regjeringa til budsjettforhandlingar med eit krav om å styrkja nettolønsordninga for sjøfolk.

Regjeringa Solberg vender seg til Framstegspartiet når dei skal forhandla fleirtal for statsbudsjettet sitt. Stortingsrepresentant Helge André Njåstad er strålande nøgd med å vera i vippeposisjon, og vil bruka denne makta til å reversera kutta til regjeringa på nettolønsordninga. Totalt er Framstegspartiet sitt alternative budsjett teke med 271 millionar til å reversera kutta til regjeringa og 462 for å styrka andre delar av ordninga. Mellom anna fjerna tak på skipssegment som offshore og konstrukssjonsstøtteskip in NOR-registeret.

– Dette er eit veldig viktig punkt for oss når me går i forhandlingar. I det alternative budsjettet vårt vil me styrka ordninga ytterlegare, seier Njåstad.

Treng stimuli

Han meiner at regjeringa har lete seg styra av byråkratisk tankegang, i staden for å tenkja på verdiskaping og styrking av dei maritime miljøa langs Norskekysten.

– Frå vår ståstad kan ordninga godt veksa inn i himmelen, slik at me får endå meir verdiskaping og styrkar dei maritime klyngene langs kysten vår.

Stortingsrepresentanten er oppteken av at den maritime kompetansen ikkje er naturgjeven, i og med at internasjonal shipping gjerne er flytande, og lett kan dei flytta drift og investeringar til Austen eller andre verdsdelar.

– Når me legg til rette for dei maritime næringane, kjem svara raskt. Eit døme var Odfjell som flagga 20 skip rett heim i 2017, seier Njåstad, som legg til at Venstre og Høgre har vist dei sanne andleta sine ved å føreslå det som i næringa vert oppfatta som direkte kutt og drastiske endra rammetilhøve.

Framstegspartiet vil òg innføra ei vrakpantordning for eldre offshorefartøy.