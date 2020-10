To austevollingar, som allereie var i karantene, vart seint fredag stadfesta smitta av koronaviruset.

Kommuneoverlege Inger C. Uglenes stadfestar overfor lokalavisa at to personar frå Austevoll er smitta av covid-19.

– Seint fredag fekk me inn dei positive prøveresultata. Personane var allereie i karantene, grunna nærkontakt med ein smitta i nabokommune, skriv Uglenes til Marsteinen.

Dette skjer samstundes som det er rekordhøg smitte i Bergen og styresmaktene vurderer strengare smitteverntiltak.