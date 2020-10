Senterpartiet vil ha lågare ferjeprisar

Senterpartiet sitt forslag omfattar mellom anna å redusere forskotssummen for innbetaling til Autopass for ferje, og utgreiing av makspris for båt og ferjebillettar.

– Regjeringa har ikkje prioritert kystfylka, og prisauken for ferjene er eit resultat av dette. Regjeringa har pålagt fylka enorme investeringar i nye båtar og ferjer, utan å kompensere for det. Taparen blir då folk langs kysten som må betala skyhøge billettar. Staten må på bana med midlar slik at ein får lågare prisar for alle som er avhengige av sjøvegen i kvardagen, seier Navarsete.

