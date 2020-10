Kulturprisen for 2019 tildelt Astrid F. Heggland

Prisvinnaren visste ingenting og utanfor heimen hennar er det gjort klart for seremoni. Spenninga dreiar seg om når ho ville lukta lunta.

Ordførar Morten Storebø meinte at dette ikkje kom eín dag for tidleg, og takka Astrid for ein eineståande innsats med musikk- og kulturlivet i Austevoll.

– Det er ei stor ære å overrekka denne til deg, sa Storebø.

