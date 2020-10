Ber austevollingane ta ansvar

Det er ikkje til å stikka under stol at hausten er kome til Austevoll. Mørket i kombinasjon med regn og gjenskin kan vera livsfarleg for mjuke trafikantar om dei ikkje brukar refleks. I dag er det den nasjonale refleksdagen, og politiet ber deg om å ta ansvar.

– Alle er nøydde til å ta refleks på jakker, sekkar, vesker og bagar. Det kan vera forskjellen på liv og død, seier trafikkansvarleg og politibetjent Svein Storebø i Austevoll-politiet. I fylgje Trygg trafikk brukar berre fire av ti vaksne refleks, og verst er menn på 30 år og eldre.

– Det er berre å gjera det til ei vane å bruka refleks i halvåret me no går inn i. Dagtid som kveld. Sjølv om det er lyst kan fotgjengarar koma brått for bilisten. Barnehagane er veldig flinke på å bruka den gule vesten heile dagen. Der har me alle litt å læra, seier politibetjenten.

Hugs lys på sparkesykkelen

Det vert stadig hyppigare bruk av syklar og el-sparkesyklar i Austevoll. Politiet ber store som små å syta for at dei er tilstrekkeleg synleg òg på to hjul.

– Ha fungerande lys på syklane, i tillegg til bruk av refleks. Det i kombinasjon med gangfart i det du passerer gåande, så kjem dette til å bli ein trygg og god haust langs vegen, seier Storebø. Han ber òg bilistane om å ta ansvar. Dei bør særleg vera ekstra varsame ved skulane. Politiet registrer framleis at det er sjåførar som ikkje tek tilstrekkeleg omsyn i desse områda. I fylgje Trygg trafikk vil ein bilist i 50 kilometer i timen, berre ha to sekund på å sjå deg om du ikkje har refleks, i motsetnad til 10 sekund ved bruk av det reflekterande stoffet.

– Det krev eit godt samarbeid mellom billist og mjuke trafikantar. Tilpass farten og ta det roleg. Hugs, det er kult å bruka refleks, avsluttar politifyrstebetjent Vidar Mjåtvedt.