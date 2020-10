Operativ leiar i Fjord1, Bjørn Barstad, seier at dei har folk på veg for å retta feilen.

– Me har som mål at ferja er i normal drift frå lunsj i morgon. MF «Horgefjord» ligg til vanleg i ro om laurdagen, så dersom me ikkje blir klar i morgon så vonar me at ferja er i rute sundag, fortel han.

Barstad ber elles folk om å følgja med på trafikkmeldingane.

– Me har ei reserveferja på veg, og den blir sett inn i sambandet så fort me får ho opp her, opplyser han.