Kommuneoverlege Inger Uglenes opplyser at smitteesituasjonen i kommunen er uendra etter det eine positive prøveresultatet i helga.

– Det er forsåvidt ikkje noko nytt å melda om korona. Per no er status den same som på sundag med ein smitta og seks i karantene, skriv Inger Uglenes tysdag ved lunsjtider.

– Me har enno ikkje kome fram til kjelda for den siste smitta.

– Det er venta mange prøvesvar i løpet av onsdagen, håper dei kan kasta lys over dette, kommenterer Uglenes.