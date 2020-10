Hurtigruten til Salthella

– Me skal gjera eit arbeid på landstraumanlegg. Me skal gjera arbeid på hovudtavla, og leggja tjukke kablar til noko som minnar om enorme stikkontaktar, fortel dagleg leiar Rune Kolbeinsvik i Austevoll Elektro til Marsteinen. Hurtigruteskipet vert liggjande i halvanna veke, og vert etterfølgd av «Midnattsol», der det same arbeidet skal gjennomførast.

Landstraum vert nytta som eit energi- og miljøretta tiltak for skip som ligg ved kai, som erstatting for å ha i gang hovud-, hjelpemotorar eller generatorar.

Austevoll elektro vil ikkje utdjupa storleiken på kontrakten med Hurtigruten, men Kolbeinsvik synest det er spanande med storfint besøk.