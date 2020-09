Lekve forklarer at mange ikkje har fått med seg at det er innført reglar om at teina skal ha eit flukthol med bomullstråd.

Frå svenskegrensa og til og med Sogn og Fjordane er hummarfiske berre lovleg mellom 1. oktober og 30. november. I resten av landet varer fisket fram til 31. desember. Resten av året er hummaren freda.