Frå barnehagealder til godt opp i 80-åra, det var plass til dei tynne og dei meir kraftige. Det var kremfargar, via jordfargar, oliven og til og med lette hawaii-inspirerte skjorter for karane då kjendisane og kjenningane i brei foreining viste fram konfeksjonane for sommaren. Heilt borte var dei maritime bylgjene me såg mykje av for berre to-tre år sidan.

Reportasjevri kjem i avisa til veka.