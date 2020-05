Markerte slutten for Stendi

Iren Storebø Melingen har leia Austevoll-armen av Stendi/Aleris, og seier at dei tilsette har vore igjennom ei rekkje omstillingar og omveltingar.

– Eg er sikker på at me skal klara dette saman, og inntrykket mitt er at dei tilsette gler seg til å jobba for kommunen igjen, poengterer ho til dei tilsette, rådmann Madsen og varaordførar Anja Heggholmen. Alle inviterte på kaffi, kake og pizza på PO-senteret.

182 arbeidskontraktar er skrivne for litt i overkant av 80 årsverk når sektoren atter ein gong vert kommunalt.

– I Noreg er snittet 1,1 år liggetid på kvar pasient som kjem på omsorgssenter. I Austevoll er det same talet 2,5 år. Det er noko av bakteppet for kvifor me treng kommunal drift, seier rådmann Bjarte Madsen til Marsteinen. Han har trua på å justera tenestene retta mot tidlegare innsats, og fleire nivå i velferdstrappa.