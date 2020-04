Kongsgard kjøper «Haraldson»

– Me trong ein ny båt for eit kvotsett me hadde liggjande. Me har fått oss ein relativt ny båt, seier Morten Glesnes til Marsteinen. «Haraldson» vart bygd i 2006 ved Karstensens Skibsværft i Danmark, er 35 meter lang og 9,5 meter brei. Han har ein Wärtsilä 9L20 som hovudmotor, denne yter 2172 hestekrefter. Båten var ombygd så seint som 2017.