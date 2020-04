Austevoll brukte 3,9 millionar kroner på skuleskyss i fjor

I heile Noreg får dryge 21 prosent av alle elevar i grunnskulen ordna med transport til skulen. Det utgjer rett over 136.000 elevar over det ganske land.

Mengd i Austevoll

I Austevoll kommune får 462 elevar tilbod om skuleskyss, og dette er hele 63 prosent av alle dei 729 elevane som går på grunnskule i kommunen. Delen er såleis mykje større enn snittet i Noreg.

Ein titt på landsoversikta viser at delen varierer svært mykje rundt om i Kommune-Noreg. Og det er plassane med lange avstandar som toppar listene. Nokre få småkommunar har absolutt alle elevane sine på køyrelista. Minst del er det i mange av dei største kommunane. Oslo har ein del på berre dryge åtte prosent.

I Hordaland er det Tysnes kommune som toppar lista, med ein del på 72 prosent, mens Fedje kommune er sist med berre sju prosent.

Kriterium for skuleskyss

Det kan vere fleire årsaker til at elevar har rett til skuleskyss, opplyser Utdanningsdirektoratet på heimesidene sine.

– Dette kan vere lang skuleveg, som for fyrste trinn er to kilometer frå heim til skuledør, mens resten av trinna har ei minimumsgrense på fire kilometer, opplyser Udir.

Vidare får ein dekt skyss om ein har særleg farleg skuleveg, vurdert etter kriterium som er fastlagt.Dessutan om ein må bruke båt eller har ein funksjonshemming eller mellombels skade eller sjukdom, blir det forklart.

Utgiftene høge i Austevoll

Kostnadene er store på dette området. I heile Noreg kosta skuleskyss 1,4 milliardar kroner i 2019.

I Austevoll kommune er netto driftsutgifter på 3.958.000 kroner under denne posten. Det er faktisk ein million kroner mindre enn kva som stod på same post året før.

Takket vere tala Kostra (KOMmune-STAt-RAPportering), kan vi rekne ut kor mykje kommunane bruker til skuleskyss, målte per innbyggjar. Her varierer det frå 1566 kroner per innbyggjar i Engerdal i Hedmark, til niks og ingenting i nokre få småkommunar. Gjennomsnittet i Noreg er 266 kroner per innbyggjar.

I Austevoll kommune bruker ein 756 kroner til skuleskyss per snute, noko som er 34. mest blant dei 395 kommunane med tal.

Av Yngve Johnsen