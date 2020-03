Nysjarken heime

Brørne arbeider i likskap med tredjemann på eigarsida, faren Oddvar, i havfiskeflåten, Henrik som styrmann på SUK-en ”Radek” og Andreas som fiskar på ”Østerbris”. Når dei investerer nær ti millionar i ny sjark, er motivasjonen klar.

– Me ynskjer å skapa noko sjølve, òg. Det er nær umogleg i ringnót, seier brørne frå Haugland til Marsteinen. Henrik fortel at han har hatt lyst å handla ny sjark sidan han såg akkurat denne modellen på fiskerimessa i Trondheim for nokre år sidan. Og slik vart det.

Trekløveret har gjeve båten namn etter den grøne øya som faren kjem frå, og skroget er knalloransje. Om det er grunna Henrik sin karriere på AIK sitt b-lag eller meir grunna Andreas som heiar på Wolverhampton Wanderers i engelsk fotball, er ope for å spekulera i. Viktigare er det at båten er ein komfortabel arbeidsplass, med gode moglegheiter til å laga mat, ein kvar eigne lugarar til tre personar og i skipperstolen har du god oversikt, og kan sjå kva som går føre seg på dekk eller i maskinrommet.

Meir omfattande sak får du i avisa til veka.