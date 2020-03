Ingen gravferder eller gudstenester

Kyrkjekontoret sender ut denne meldinga fredag.

Gudstenester: Alle gudstenester er avlyst.

Gravferder: Det vert ikkje gravferder i det aktuelle tidsrommet.

Andre arrangement i kyrkjeleg regi: Alle andre arrangement som babysong, konfirmantundervisning, korøvingar o.l. er avlyst.

– Austevoll kyrkjelyd er lei for å måtta melda dette, men no står me saman i ein vanskeleg og alvorleg situasjon og me må alle gjera vårt for å begrensa skaden, til beste for oss alle, skriv kyrkjevergje Jan Tørres Nordstrand i ein e-post til Marsteinen.