Kommunen opplever stor pågang på spørsmål og telefonar om koronasmitte, og har oppretta ein eigen informasjonstelefon, opplyser kommuneoverlege Inger C. Uglenes.

Per tysdagsettermiddag er det ingen lokale som har fått påvist smitte, eller som er sjuke av virussjukdomen.

– Likevel er det einskilde personar me har tilrådd på unngå sosial omgang med andre, utan at me vil kalla det isolasjon, seier kommuneoverlegen.

I ei melding på kommunen si heimeside kjem fram at ein kan ringja 966 25 320 (09.00 – 15.30 i vekedagane) for å få info og råd om smittesituasjonen.