Gjestgiveriet håpar på oppsving til sommaren

Ho har arbeidd i om lag 40 år ved familieverksemda i Bekkjarvik, og aldri opplevd noko i nærleiken av så dramatisk som dei siste dagane i førre veka.

– Etter oppmodingane frå styresmaktene hagla det inn avbestillingar for april. Sidan er det nokre som skal ha bryllaup i sommar som har vore på tråden. Eg ber dei om å ha is i magen i alle høve ein månad vidare, seier Asta på telefon til Marsteinen.

– Eg håpar på at me kan ha regulær drift igjen seinast i juli, seier ho.

For dei 26 tilsette som har måtta sjå seg permitterte var dagane i førre veke vanskelege å forhalda seg til. Asta omtalar situasjonen som forferdeleg, og at det har vore tunge dagar sidan torsdag.

– I fyrste omgang har me permittert i 14 dagar, og me skal snakka med rekneskapsføraren om kor me kan redusera kostnadane i denne vanskelege perioden. I tillegg har me god dialog med banken vår, seier Johannessen avsluttingvis med ei von om at marknaden tek seg opp snart.