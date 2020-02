Snarveg kan kosta deg lappen

Svein Storebø som er trafikkansvarleg ved Politiet i Austevoll, konstaterer at det vert køyrt i feil retning i rundkøyringane. Meldingane kjem stadig særleg om den ved Austevoll ungdomsskule, og sidan det er bussstopp med skuleungdom og barn like ved, forventar politiet at førarar av bilar og andre køyretøy viser særleg aktsemd her.

– Dei som vert tekne for å køyra mot retninga i rundkøyringar, vil mista førarkortet i minst tre månadar, seier Storebø til Marsteinen.

Politiet i Austevoll ynskjer samstundes tips om andre trafikkantar observerer slik køyring.