Cocktails med kjærleik

Det finst koselege krokar å trekkja seg tilbake i, pokerbord for dei sosiale, og single barstolar for dei som vil sitja aleine. Dagleg leiar Therese Storebø tenkte på alt og alle då ho no etablerte ny bar i by’n.

I dempa belysning, friskt interiør og god atmosfære møter ei smilande Therese Storebø lokalavisa over ein caffè latte i den nye cocktail-baren hennar, Tipla.

Rett ved sidan av den italienske restauranten Jamie Oliver i Bergen sentrum finn du han. Med eit godt samarbeid har Therese no blitt dagleg leiar på nytt, etter å tidlegare ha drive utestaden Vaskeriet, som ho dreiv i åtte månader for nokre år sidan, før ho tok ein pause i 2015.

No er ho tilbake, og namnet på den nye cocktail-baren hennar ligg det ein historie bak.

– I 2011 kom eg i finalen i verdas mest prestisjefylde konkurranse innan bartending. World Class, i New Delhi i India. Den eine kategorien eg skulle konkurrera i var Gentleman fancy tipple. Eg ana ikkje kva det betydde, så eg spurde Google. Det viste seg at tipple betyr å drikka små mengder, ofte. Eg ynskjer at folk skal kosa seg her, utan å bli for fulle, altså tipla, ikkje tripla, smiler ho. Dermed valde ho namnet Tipla.

Du kan lesa heile saka i E-avisa eller på papir torsdag.