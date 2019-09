KANADISK FLYMANNSKAP PÅ SEKS OVERLEVDE NAUDLANDING – VART BERGA OG SENDE ATTENDE TIL ENGLAND

Mange år etter krigen slumpa ein av kanadiarane til å koma i samtale med ein tyskar som hadde vore i krigsteneste i Bergen. Han hadde vore med på leitinga etter kanadiarane, og han fortalde at tyskarane hadde 4000 mann med på leitinga. I heile Os Kommune budde det berre omkring 3000 menneskjer i 1944.

Flytting til Lønningdal, Øvredal og Botnahytta

Einar Evensen tok kontakt med sentrale personar i Milorg i Os, med Jakob Hjelle, Magnus Hauge og Johan Viken i spissen.

Det vart bestemt at dei seks skulle flyttast til Lønningdal, og vidare om Øvredal til Botnahytta. Den hadde Fredrik Øvredal bygd i fjellet mellom Os og Samnanger i 1942, som jakthytte (hytta ligg i Samnanger). Her skulle dei vera til det ordna seg med transport over Nordsjøen.

Alt dette gjekk føre seg i siste krigsåret, då det var knapt og vanskeleg med alt. Det var streng rasjonering og lite å få tak i, sjølv med rasjoneringskort. Berre det å skaffa mat til seks unge menn, var inga enkel sak. Det var først og fremst i sine eigne heimar og hos Anna og Nils Rolvsvåg i Rolvsvågen at hjelparane fekk dei forsyningane dei trong.

Situasjonen ellers gjorde det ikkje lett å ha seks utlendingar i uniform liggjande i dekning. Lettare var det ikkje å flytta dei over lange avstandar. I Os, med alle festningsverka, Ulven og ubåtreningsbasen i Hatvik, var det tyskarar over alt. Tysk kontroll og rassia kunne koma til alle tider, ein måtte ha særskild løyve for å reisa, alle måtta ha pass – Grenzzonebescheinigung – på seg. Telefonen kunne vera avlytta. Gestapo hadde sine spionar ute, ein kunne aldri vera trygg på folk ein ikkje kjende – ikkje alltid på dei ein kjende heller. Kommunikasjonane var dårlege, sykkel til lands og robåt til sjøs var det vanlege. Korkje Søre Øyane eller Strøno hadde bru til fastlandet og Øvredal var veglaus.

«Seks sekker poteter»

Ein fin godverssøndag – konfirmasjonsdagen i Os 1. oktober 1944 – gjekk turen frå Sørstrøno til Lønningdal. Dei brukte snekka til Evensen, rigga som størjebåt. Tre mann var synlege – Evensen, Jakobsen og Biddle. Dei fem andre låg på dørken under ein presenning. Turen gjekk først tvers over fjorden mot Vinnes. Ein nærgåande tysk vaktbåt skapte stor spenning ei stund, men han la om kursen. Transporten gjekk vidare etter at Evensen hadde vore i land på Skjørsand og telefonert til ein kontakt som fekk veta at han var på veg til Lønningdal med «seks sekker poteter».